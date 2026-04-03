ناكامورا يهاجم الاتحاد: لسنا عملاء الموساد

انتقد الأمريكي هيكارو ناكامورا الاتحاد الدولي للشطرنج، واصفًا إجراءات مكافحة الغش المتبعة في بطولة جارية حاليًا في قبرص بأنها «مفرطة وغير مبررة».

ويعد ناكامورا واحدًا من ثمانية لاعبين يتنافسون في هذا الحدث المرموق، الذي يحدد هوية التحدي المقبل للشاب الهندي جوكيش دومراجو على لقب بطولة العالم للشطرنج، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعرب ناكامورا، الجمعة، عن استيائه من استخدام أجهزة ‌المسح الضوئي وأدوات ‌المراقبة المشددة ضمن بروتوكول الاتحاد الدولي ​لمكافحة الغش، عادًّا ⁠أنها ​تجاوزت حدود ⁠المعقول.

وقال في حديث عبر قناته على يوتيوب «أعتقد أن هذا كله هراء.. سأكون صريحًا... يعملون على مسحنا ضوئيًا قبل المباريات وبعدها.. لديهم أجهزة كشف معادن وأجهزة مسح منفصلة.. أشعر وكأننا جميعًا عملاء للموساد داخل إيران... من فضلكم، نحن لاعبو شطرنج، فلنكن واقعيين».

في المقابل، دافع الاتحاد الدولي للشطرنج عن هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها ضرورية للحفاظ على ⁠نزاهة المنافسات رفيعة المستوى ومنع أي محاولات تلاعب.

وقال ‌إميل سوتوفسكي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي ‌للشطرنج «نرى أن الإجراءات الصارمة لمكافحة الغش ​ضرورية، كما أن الغالبية العظمى ‌من اللاعبين تشاطرنا هذا الرأي.. في الوقت نفسه، لم يتغير التفتيش ‌الذاتي كثيرًا منذ بطولة تورونتو، ولا يوجد أي فوارق ملموسة بالنسبة للاعبين».

وأضاف: «لم يشتك أي مشارك آخر من هذه التدابير، وهناك سبب وجيه لذلك، فجميع الإجراءات الإضافية تهدف إلى رصد الإشارات واعتراضها، دون الحاجة إلى تفتيش ‌اللاعبين على نحو إضافي».

وكانت المخاوف بشأن الغش في الشطرنج قد تصاعدت عام 2022، بعدما لمح ماجنوس كارلسن، بطل العالم ⁠السابق، إلى احتمال الغش من الأمريكي هانز نيمان، الذي كان مراهقًا آنذاك، عقب خسارة مفاجئة أمامه في كأس سينكفيلد.

واعترف نيمان لاحقًا بالغش في مباريات عبر الإنترنت عندما كان في الثانية عشرة والسادسة عشرة من عمره، لكنه نفى بشكل قاطع الغش في البطولات التي تنظم حضوريًا على الطاولة.

كما رفع دعوى تشهير بقيمة 100 مليون دولار ضد كارلسن، وموقع تشيس دوت كوم وناكامورا، قبل أن يرفضها القاضي في يونيو 2023.

وأصبحت هذه القضية المثيرة للجدل محور فيلم وثائقي من إنتاج منصة «نتفليكس»​ من المقرر طرحه ​الأسبوع المقبل.

وبعد أربع جولات من البطولة المنظمة في قبرص، يحتل ناكامورا المركز السادس في جدول الترتيب، وتستمر المنافسات حتى 15 أبريل الجاري.