لوف يقترب من تدريب غانا في المونديال

اقترب الألماني يواخيم لوف، من قيادة منتخب غانا الأول لكرة القدم في خطوة مفاجئة، حسبما أفاد تقرير صحافي، الجمعة.

ووفقًا لموقع «غانا سوكر نت» الإخباري، فإن لوف على وشك قبول المنصب بعقد قصير الأجل، ليتولى قيادة الفريق خلال بطولة كأس العالم فقط، والتي تُجرى هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد إقالة المدرب المحلي أوتو أدو من قيادة الفريق الملقب بـ«النجوم السوداء».

وكان أدو أقيل الثلاثاء الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الفريق 1ـ2 أمام نظيره الألماني في مباراة تجريبية استعدادًا للمونديال.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع صدور تأكيد رسمي خلال الأسابيع المقبلة. واستند الموقع في معلوماته إلى «عدة مصادر» دون الكشف عن هويتها.

ودرب لوف المنتخب الألماني ما بين عامي 2006 و2021، وتوج معه بكأس العالم في البرازيل عام 2014، ومنذ اعتزاله التدريب بعد بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، رفض جميع العروض للعودة إلى التدريب.

وعلى الرغم من ذلك، صرح لوف أخيرًا لشبكة «سكاي» بأنه إذا قبل وظيفة أخرى، فسيكون ذلك مع أحد المنتخبات الوطنية.

وقال لوف: «بالنظر إلى خبرتي، سيكون هذا الخيار الأمثل لي أيضًا».

وتنطلق بطولة كأس العالم 11 يونيو المقبل، وأوقعت القرعة منتخب غانا في المجموعة الثانية عشرة، مع منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما.