لوتشيسكو يتعرض إلى أزمة قلبية

تعرض ميرتشا لوتشيسكو، المنفصل عن تدريب منتخب رومانيا الأول لكرة القدم، إلى أزمة قلبية، الجمعة، خلال وجوده في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

وكشفت تقارير صحافية عن استقرار حالته المدرب الروماني، صاحب الـ80 عامًا، الذي قد نُقل إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء التدريبات بسبب مشكلة في القلب، بعد ثلاثة أيام من خسارة فريقه أمام تركيا في الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وأصدر مستشفى جامعة بوخارست للطوارئ بيانًا، الجمعة، دون ذكر اسم لوتشيسكو لأسباب قانونية، إلا أن وسائل الإعلام الرومانية أفادت أن المدرب هو المريض المقصود.

وجاء في البيان: «أصيب المريض صباح اليوم باحتشاء حاد في عضلة القلب.. وتم نقله إلى قسم الطوارئ، وتلقى على الفور التدخلات الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا للبروتوكولات المعمول بها».

وأضاف البيان: «حالة المريض مستقرة حاليًا، ويخضع لمراقبة دقيقة من جانب اختصاصيين، ولا يزال يتلقى العلاج في قسم أمراض القلب، حيث الرعاية الطبية المناسبة».

وقاد لوتشيسكو منتخب رومانيا في كأس العالم عام 1970 في المكسيك، ودرّب الفريق بأول مشاركة له في بطولة كأس أمم أوروبا عام 1984.

وتولى لوتشيسكو تدريب عدة فرق في إيطاليا وتركيا، قبل أن يقود منتخبي أوكرانيا وروسيا أيضًا، ليتم تعييينه مجددًا مدربًا لمنتخب رومانيا بعد غياب دام 38 عامًا، إذ كان يأمل في التأهل لكأس العالم 2026.