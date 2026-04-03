الهلال يطرح تذاكر التعاون.. ويحدد الأسعار

أعلن نادي الهلال، الجمعة، عن طرح تذاكر مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام التعاون ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي المقررة السبت على ملعب الممكة أرينا في الرياض.

وذكر القطب العاصمي على منصة «إكس» أن تذاكر المواجهة متاحة على تطبيق «بلو» بأسعار تبدأ من 35 ريالًا.

يذكر أن الهلال يغيب عنه سالم الدوسري، جراء إصابة الركبة، التي أدت إلى استبعاده من معسكر المنتخب السعودي الأخير، ضمن المرحلة الثالثة، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي الإطار ذاته، بيّن مصدر خاص بـ«الرياضية»، أن الثنائي متعب الحربي وحسان تمبكتي، لاعبي الفريق، أبديا جاهزيتهما للدخول في مواجهة التعاون، عقب تعافيهما من الإصابة ومشاركتهما في التدريبات، الخميس.

ويخضع سلطان مندش، والفرنسي سايمون بوابري، لبرنامجهما المعد من قبل طبيب النادي في العيادة، نظير إصابة الأول في مفصل القدم، ومعاناة الثاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مشاركتهما مع منتخبيهما ضمن أيام «فيفا» الماضية، إضافة إلى ناصر الدوسري، الذي يواصل التأهيل من إصابة أصبع القدم.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 63 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط.