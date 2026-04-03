جاتوزو ضحية جديدة في إيطاليا

قدّم جينّارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، استقالته الجمعة، بعد ثلاثة أيام من فشله في قيادته إلى مونديال 2026، بعد إعلان رحيل جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد.

وعيّن جاتوزو مدربًا للطليان في يونيو 2025، خلفًا للوتشانو سباليتي، بهدف قيادة المنتخب إلى أول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 2014، غير أن إيطاليا خسرت في نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 1ـ4 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 1ـ1».

ومنذ تتويجها بلقبها العالمي الرابع عام 2006 بقيادة المدرب مارتشيلو ليبي، عاشت إيطاليا خيبة كبيرة في النهائيات بخروجها من الدور الأول في نسختي 2010 و2014 قبل أن تفشل في التأهل إلى النسخ الثلاث التالية.