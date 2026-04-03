الفيحاء يطير إلى تبوك

غادرت بعثة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى تبوك، استعدادًا لمواجهة نيوم، السبت، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وفق حساب النادي على منصة «إكس».

وكان «البرتقالي» أنهى تحضيراته للمواجهة، الخميس، بتدريب آخير تحت إشراف المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، واشتمل على تمارين لياقية وتكنيكية، تلتها محطات فنية وتطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم بمناورة فنية تضمنت تطبيق الأسلوب التكتيكي، الذي سينتهجه الفريق في مواجهة نيوم.

ويسعى الفيحاء إلى تحقيق الانتصار الثالث تواليًا للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، بعد تحقيقه فوزين متواليين على حساب الأخدود والاتفاق، ويطمح أمام إلى الفوز الثالث تواليًا، أو على الأقل العودة بنقطة التعادل.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 33 نقطة، حصدها من الانتصار في تسع مباريات، وتعادل في ست، وخسر 11.