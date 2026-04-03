جورجان ينطلق مع هاميلتون من ميامي

يتولى سيدريك ميشيل جروجان، مهندس السباقات الجديد للبريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، المنافس في سباقات فورمولا 1 للسيارات، مهماته رسميًا بدءًا من جائزة ميامي الكُبرى، المقرر تنظيمها 3 مايو 2026.

وحسبما أوضح موقع «موتر سبورت» العالمي المختص في رياضة المحركات، الجمعة، تولى كارلوس سانتي، دور مهندس السباقات المؤقت لهاميلتون بعد رحيل ريكاردو أدامي، خلال أول ثلاث جولات من الموسم.

وبدءًا من جائزة ميامي الكبرى، سيتولى جروجان هذا الدور بشكل رسمي، وسبق له العمل مع ماكلارين.

وكان من المقرر أن يكون أول سباق رسمي لجروجان مع هاميلتون في جائزة البحرين الكُبرى، لكن إلغاء سباقات الشرق الأوسط أدى إلى تأجيل هذه الخطة، ما أتاح له فرصة إضافية لقاء وقت أطول مع السائق البريطاني في المصنع، وفهم أساليب العمل داخل الفريق بشكل أعمق.