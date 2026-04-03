صلاح جاهز قبل سيتي

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، جاهزية المصري محمد صلاح، نجم «الريدز»، للمشاركة مع زملائه في اللقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي، السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح المدرب الهولندي، خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، على أن صلاح مستعد للعب أساسيًا في أول ظهور له مع ليفربول، منذ إعلان رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، مضيفًا: «لطالما بذل صلاح كل ما في وسعه من أجل هذا النادي، أتمنى أن يقدم المزيد، ويحاول الاستمرار على هذا النهج حتى نهاية الموسم».

وعن إصابات بعض اللاعبين، قال سلوت: «يغيب البرازيلي أليسون بيكر، حارس المرمى، عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وربما يستمر غيابه حتى نهاية الموسم، وجيريمي فريمبونج تدرب معنا ويبدو أنه على ما يرام، أما السويدي ألكسندر إيزاك فعاد للتدريبات هذا الأسبوع، ومن الممكن أن يلعب لبضع دقائق أمام سيتي، وأعتقد إشراكه في مباراة كاملة مبكرة للغاية».

وحول مواجهة مانشستر سيتي بعد خسارتين أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز، تابع المدرب الهولندي: «أعتقد أننا شعرنا هذا الموسم كثيرًا بأهمية التقدم في النتيجة، وعانينا في هذا الأمر، تسجيل الأهداف أمر حيوي، لعبنا بشكل أفضل بكثير على أرضنا، ولم نستحق الخسارة أمامهم، كان هناك قرار تحكيمي مهم في تلك المباراة أيضًا عندما تدخل مارك جيهي مع صلاح، كان يستحق بطاقة حمراء».