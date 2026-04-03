تغيير موعد مهرجان «أفلام السعودية»

أعلن مهرجان «أفلام السعودية»، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام، تغيير موعد انعقاد دورته الـ12، التي كانت مقررة أبريل الجاري، لتنظم في 25 يونيو إلى 1 يوليو 2026.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي هذا التغيير في إطار حرص المهرجان على تقديم دورة تلبي تطلعات صناع الأفلام والجمهور، وتضمن تجربة متكاملة للضيوف والجهات المشاركة.

وتتواصل الاستعدادات التنظيمية والبرمجية للدورة وفق الخطة المعتمدة، تحت محور «سينما الرحلة» وشعار «كل حكاية رحلة»، على أن يُعلَن تباعًا عن تفاصيل البرامج والفعاليات المصاحبة خلال الفترة المقبلة.