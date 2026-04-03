جوارديولا: الرقم القياسي هدفنا

شدد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، على ضرورة تعزيز فريقه رقمه القياسي بالصعود إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم السابع تواليًا.

وأعرب مدرب سيتي عن سعادته بالفوز بأول لقب للفريق هذا الموسم عندما تغلب على آرسنال 2ـ0 في نهائي كأس الرابطة، مارس الماضي، مؤكدًا تحول تركيزه إلى السعي نحو حصد لقب آخر، قائلًا في المؤتمر الصحافي، الجمعة: «الفوز بلقب آخر أمر رائع ومميز، صحيح أنه ليس اللقب الأهم، لكنه فرصة أخرى لمواجهة أفضل فريق في أوروبا حتى الآن، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، واختبار جيد أمام فريق قوي».

وأضاف المدرب الإسباني: «أنهينا مباراة ونتطلع للمباراة التالية، السبت، لدينا فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي آخر، الوصول إلى قبل النهائي للمرة الثامنة تواليًا، لم يحدث هذا من قبل، هذه مسابقة عريقة ومرموقة، إنها مواجهة أخرى ضد خصم مميز بالنسبة لنا، نأمل أن يساعدنا الجمهور في الاحتفال باللقب الذي فزنا فيه أخيرًا، وبلوغ قبل النهائي مرة أخرى».

ويكشف سجل مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة جوارديولا، عن ثبات ملحوظ في المنافسة على الألقاب.

ومع تتويج مانشستر سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، كان فريق جوارديولا دائمًا على أهبة الاستعداد للمباريات الصعبة، خاصة مع خطر الخروج من البطولات.

وعن ذلك تابع جوارديولا: «منذ فوزنا بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، توجنا بستة ألقاب بالمسابقة، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، ووصلنا إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات، وحققنا أربعة ألقاب في نهائي المسابقة، هذا ما يميز النادي، الثبات على المستوى، في مباريات الكؤوس، ربما يمر الفريق بيوم سيئ، لا نلعب دائمًا ضد فرق من الدرجة الأولى أو الثانية أو حتى فرق الدوري الممتاز، قد نمر بيوم سيئ، لكن هذا لم يحدث، كنا دائمًا حاضرين بقوة، هذا ما يجعلني فخورًا، يمكنك الفوز بلقب، وتقديم موسم رائع، الوصول إلى قبل النهائي سبع مرات متتالية، والمنافسة في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، إنجاز عظيم حقًا».

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة مرتقبة ضد ضيفه ليفربول، السبت، في دور الثمانية للمسابقة الإنجليزية العريقة، إذ يتطلع الفريق السماوي للانتقال مجددًا إلى ملعب «ويمبلي» في لندن العاصمة البريطانية، الذي كان شاهدًا على تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة هذا الموسم.

ويُعد هذا الموسم العاشر لجوارديولا على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، ولم يسبق له أن فشل في تجاوز دور الثمانية سوى مرة واحدة.

ولم يسبق لأيّ نادٍ منذ كلافام روفرز بين عامي 1873 و1881، أن وصل إلى المربع الذهبي لهذه البطولة التاريخية في سبعة مواسم متتالية.