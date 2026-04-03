الأهلي.. عبد الرحمن يعوض غياب مجرشي

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاستعانة بخدمات محمد عبد الرحمن في مركز الظهير الأيمن بدلًا من المصاب علي مجرشي، السبت، أمام ضمك، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ولعب عبد الرحمن مع القطب الجداوي منذ انصمامه إليه الصيف الماضي، قادمًا من الاتفاق، 30 مباراة في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.

وبيّن المصدر ذاته أن فحوصات طبية خضع لها مجرشي الخميس، أظهرت تعرضه إلى تمزق في عضلة الفخذ، على أن يبدأ في حينه برنامجه العلاج، في عيادة النادي.

وخضع مجرشي، فور وصوله إلى جدة بعد الفراغ من المهمة الدولية مع المنتخب السعودي، قادمًا من بلجراد، إلى فحوصات طبية في أحد المراكز الطبية المختصة، بعد تعرضه للإصابة في الدقائق الست الأخيرة التي حل فيها بديلًا عن سعود عبد الحميد أمام صربيا في المواجهة التجريبية.

وبعد مواجهة ضمك، يلتقي الأهلي فريق الفيحاء قبل الدخول في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري، 13 أبريل الجاري.

ولعب مجرشي، ذو الـ26 عامًا، مع فريقه الموسم الجاري، 35 مباراة في جميع المسابقات، بمجموع 2671 دقيقة، منها 21 مباراة في «روشن»، سجل هدفًا، وصنع خمسة أهداف.