اجتماع يقسم مدرجات الاتفاق والقادسية

حصلت إدارة القادسية على 4500 تذكرة في ديربي الشرقية بين فريقها الأول لكرة القدم ومضيفه الاتفاق المقرر، الأحد، على ملعب «إيجو»، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، فإن هذا التقسيم جاء بعد اجتماع عقد الخميس بين الناديين في إطار تنسيق وتنظيم الحضور الجماهيري، واتفق على أن يحصل القادسية على 30 في المئة من سعة الملعب البالغة نحو 15 ألفًا.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الدوري برصيد 39 نقطةً، فيما يقف القادسية رابعًا برصيد 60 نقطة.