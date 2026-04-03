آل الشيخ يُعلن التفاصيل.. 23 مايو موعد عرض «Glory in Giza» في مصر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن تفاصيل البطاقة التمهيدية لعرض Glory in Giza، المقرر تنظيمها 23 مايو المقبل، في مصر، التي تضم مجموعة من النزالات العالمية البارزة على ألقاب كبرى، بالتعاون مع مجلة The Ring، وبدعم من شركة Matchroom Boxing.

ويتصدّر الحدث نزال أوليكساندر أوسيك، بطل العالم الموحّد للوزن الثقيل، أمام ريكو فيرهوفن، بطل الكيك بوكسينج السابق، في مواجهة رئيسة تُبث مباشرةً عالميًا عبر منصة DAZN.

وفي أبرز نزالات البطاقة التمهيدية، يلتقي البريطاني حمزة شيراز مع الألماني عليم بيجيتش في مواجهة تجمع بين مقاتلين لم يتعرضا للهزيمة، على لقب منظمة الملاكمة العالمية «WBO» الشاغر في وزن السوبر متوسط «Super Middleweight»، ويعود شيراز إلى الحلبة بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على إدغار بيرلانجا في نيويورك، يوليو الماضي.

ويشهد العرض نزالًا على لقب رابطة الملاكمة العالمية «WBA» للوزن الوسط، يجمع البريطاني جاك كاتيرال مع الأوزبكي شخرام جياسوف، غير المهزوم، بعد فوز كاتيرال في آخر ظهور له على إيكو إيسومان ضمن نزالات العرض المصاحب لمواجهة يوبانك جونيور وبن الثانية، نوفمبر الماضي.

وفي مواجهة قوية ضمن الوزن الثقيل، يلتقي الكوبي فرانك سانشيز مع الأمريكي ريتشارد تورّيز جونيور، غير المهزوم والحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية، حيث يدافع سانشيز عن لقبيه WBC Americas، وWBO NABO.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا، الحاصلة على لقب «ملاكمة العام» من مجلة «ذا رينج»، عن لقبيها «Ring»، وWBO» أمام الأسترالية من أصول مصرية مي سليمان، في مواجهة تمثل الدفاع السابع على التوالي لهيروتا عن لقب «WBO» منذ تتويجها به في سبتمبر 2022، كما يُعد أول ظهور لها ضمن بطاقة رئيسة كبرى.

ولدى المشاركة محلية، يخوض المصري باسم ممدوح نزالًا على أرضه أمام الأمريكي جمار تالي، غير المهزوم ضمن منافسات وزن «Cruiserweight».

وتتضمن البطاقة كذلك مشاركة عدد من المواهب المصرية الصاعدة، ويلتقي محمود مبارك مع مايكل كاليالا، فيما يواجه عمر هيكل نظيره علي سيرونكوما.

ويُنتظر أن يشكّل هذا الحدث واحدة من أبرز الليالي العالمية في رياضة الملاكمة، لما تتضمنه من مواجهات قوية وأسماء بارزة على مستوى الألقاب العالمية، في إطار تقديم تجربة رياضية استثنائية تجمع بين التنافس العالي والموقع التاريخي.