ميركاتو «الشرق»: العرب أنفقوا 1.2 مليار دولار على صفقات اللاعبين

رصد تقريرٌ لـ «اقتصاد الشرق» حول انتقالات لاعبي كرة القدم في المنطقة العربية، إنفاق الأندية أكثر من 3.3 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية على ضم لاعبين من الخارج، منها نحو 1.2 مليار دولار العام الماضي بزيادة 77 في المئة مقارنةً بالعام قبل الماضي.

وحافظت أندية السعودية وقطر والإمارات ومصر والمغرب على حضورها الدائم خلال الأعوام الماضية في صدارة سوق الانتقالات عربيًا، على مستويي الإنفاق وإيرادات بيع عقود اللاعبين.

وبلغت عوائد الأندية العربية من بيع عقود اللاعبين 235.6 مليون دولار خلال 2025، مسجلةً رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

وقال رياض حمادة، مدير الأخبار الاقتصادية في «الشرق»: إن «التقرير يضم 25 رسمًا توضيحيًا ومقارنة، ويكشف حجم الإنفاق على الاستثمار في اللاعبين، ويُظهِر قوة سوق الانتقالات العربي وتأثيره عالميًا، كما أنه يوضح مدى قوة ميزانيات الأندية العربية».

يحمل التقرير اسم «ميركاتو الشرق 2025»، وهو من إنتاج «اقتصاد الشرق» مع «بلومبرج».

وأوضح حمادة: «الشرق تحرص على تقديم تقارير ترصد وتقارن وتشرح اقتصاديات كرة القدم في المنطقة العربية بالكامل، سواء على مستوى ميزانيات الأندية أو فيما يخص سوق انتقالات اللاعبين، وهو العمل الذي بدأناه في أغسطس 2022، ونسعى للاستمرار فيه وتطويره».

ويشير التقرير إلى أندية السعودية وقطر والإمارات بوصفها أسواقًا جاذبة من خلال الإمكانات المالية الكبيرة لضم لاعبين أعلى شهرة ومستوى، وهو ما جعلها الأعلى في صافي الإنفاق.

فيما بدت الانتقالات في مصر أقرب إلى التوازن بين البيع والشراء، في حين تتصدر المغرب الأرباح دائماً، إذ حققت أنديتها أرباحًا بلغت 42.7 مليون دولار في آخر خمسة أعوام، بينها 11 مليونًا العام الماضي، بفارق بعيد عن أندية تونس والجزائر ومصر والبحرين.