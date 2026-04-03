بعد غياب 195 يوما.. الاتحاد يستعين بسيميتش

يعاود الصربي يان كارلو سيميتش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الظهور في دوري روشن السعودي، منهيًا غيابًا دام 195 يومًا، بعد اختياره ضمن تشكيل «النمور» أمام الحزم، الجمعة، لحساب الجولة الـ 27.

وضم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، اللاعب الصربي إلى التشكيل لتغطية غيابات خط الدفاع.

ويعود الظهور الأخير والوحيد لسيميتش في الدوري إلى 20 سبتمبر الماضي، عندما شارك بديلًا خلال الشوط الأول من مباراة الفريق مع النجمة، لحساب الجولة الثالثة، وبعدها لم يدخل القائمة مطلقًا قبل استدعائه لمواجهة الحزم.

وتخلو قائمة الفريق في المباراة من أحمد شراحيلي، قلب الدفاع، والألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، بعد عودتهما للتوّ من المشاركة دوليًا خلال فترة التوقف الماضية.

في المقابل، استعاد الخط الخلفي خدمات البرتغالي دانيلو بيريرا بعد غيابه عن مباراة الرياض الأخيرة قبل التوقف.

وفضّل كونسيساو وضع الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، على مقاعد البدلاء، فيما أبعد الجناح البرتغالي روجر فيرنانديش عن القائمة. ويأتي ذلك بعد مشاركتهما في التدريب الأخير فقط، مساء الخميس، عقب العودة من الاستدعاء الدولي.

ويعوّضهما أحمد الغامدي والفرنسي موسى ديابي العائدان إلى التشكيل الأساسي، بعد جلوس الأول احتياطيًا في المباراة الماضية، ودخول الثاني بديلًا خلال شوطها الثاني.

ويبدأ الاتحاد المباراة بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، ودانيلو بيريرا، ويان كارلو سيميتش، وحسن كادش.

وفي الوسط يلعب فيصل الغامدي مع البرازيلي فابينيو تفاريس، وأمامهما أحمد الغامدي الذي يتمركز موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين على يمينه ويساره، فيما يقف المغربي يوسف النصيري مهاجمًا وحيدًا.

ويملك الاتحاد، الذي خسر آخر مباراتين أمام الأهلي والرياض، 42 نقطة، محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.