جوميز: أعرف الجبال.. وتأجيل الأهلي سلبي

وصف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، تأجيل مواجهة الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري «روشن»، بالأمر السلبي، مؤكدًا أن ذلك سيُبعد فريقه عن أجواء المباريات الرسمية لفترة طويلة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، الذي يسبق مواجهة الأخدود، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 27.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عدَّلت مواعيد عشر مبارياتٍ في دوري «روشن» بسبب المشاركات الخارجية لخمسة فرقٍ، حسب بيان صادرٍ عنها، الأحد الماضي، كان من ضمنها مواجهة الأهلي والفتح الجولة المقبلة.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحافي، الجمعة، الذي يسبق المواجهة: «المباراة المقبلة أمام الأخدود تتطلب أن نكون جاهزين بشكل كامل، لأن المنافس يلعب بطريقة مختلفة».

وأضاف: «التونسي فتحي الجبال، مدرب الأخدود أعرفه جيدًا، وهو مدرب محترم، وتقابلت معه كثيرًا، لذلك علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية، خاصة في التحولات الدفاعية».

وتابع: «خلال فترة التوقف لعبنا مباراة تجريبية واحدة فقط، على الرغم من غياب بعض اللاعبين بسبب المشاركات الدولية، إضافة إلى الإصابات».

وختم حديثه: «تأجيل مباراة الأهلي أمر سلبي بالنسبة لنا، لأن الفريق سيبتعد عن المباريات الرسمية لفترة طويلة، خصوصًا بعد العودة من فترة توقف».