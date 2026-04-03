إنزاجي: طموح الهلال خطف كل البطولات

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة التعاون، السبت، موضحًا جاهزية فريقه على الرغم من الغيابات، خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق لقاء الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وبيّن إنزاجي أن لاعبي فريقه عادوا تدريجيًا بعد فترة التوقف الدولي، وقال: «عملنا خلال الفترة الماضية، وبدأ اللاعبون في العودة، وسيصل روبن نيفيش اليوم، بعد عودة عدد من اللاعبين الخميس من المنتخبات».

وأضاف: «نعرف صعوبة مباراة التعاون، فقد واجهناه قبل 35 يومًا، وهو فريق جيد ومنظم ومن فرق المقدمة، لذلك نحتاج إلى تركيز عالٍ».

وحول طموحات الفريق في المرحلة المقبلة، أشار المدرب الإيطالي إلى أن الهلال ينافس على جميع البطولات، قائلًا: «طموح الهلال هو الفوز بالألقاب، ونحن الفريق الوحيد الذي ينافس في كل البطولات، وأنا راضٍ عمّا قدمناه، لكن أمامنا 45 يومًا مهمة يجب أن نظهر خلالها بأفضل مستوى».

وبيّن أن ضغط المباريات يتطلب تركيزًا على الاستشفاء، مضيفًا: «لدينا توالي مباريات، والأهم هو الاستشفاء، لعبنا 8 أشهر في دوري قوي يُعد من الأفضل عالميًا».

وعن جاهزية روبن نيفيش، قال: «سيصل اليوم وسنجلس معه لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء السبت، وسنفتقد عددًا من اللاعبين، أبرزهم سالم الدوسري، وسيرجي سافيتش، وناصر الدوسري، إلى جانب غيابات أخرى لأسباب فنية تتعلق بالقائمة».

وأكد إنزاجي ثقته بالبدلاء: «نملك لاعبين سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق أهدافنا».

وعن الجماهير، قال: «جماهير الهلال كانت رائعة في آخر مباراة أمام الأهلي في كأس الملك، وأنا متأكد أنهم سيدعموننا مجددًا، ونحتاج إلى حضورهم».

وفيما يخص الجاهزية البدنية، أوضح: «نأمل أن يكون كنو وكوليبالي جاهزين، فقد شاركا جزئيًا في التدريبات، وقد يلحق بهما نيفيش».

وتطرق إلى الإصابات، مؤكدًا أن بعضها خارج السيطرة، وقال: «ناصر الدوسري تعرض لاحتكاك وسيغيب خمسة أو ستة أيام، وبوابري إصابته عضلية مع المنتخب، ويوسف احتاج إلى تدخل جراحي، وكثرة المباريات تزيد من احتمالية الإصابات».