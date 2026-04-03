يتقدمهم السومة.. الحزم يواجه الاتحاد دون 5 أجانب

يفتقد فريق الحزم الأول لكرة القدم خدمات خمسة من أجانبه في مباراته مع الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، بينهم المهاجم السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للبطولة.

وعلاوة على السومة، يدخل الفريق المباراة منقوصًا من الجناح البرتغالي فابيو مارتينز، والرأس الأخضري برونو فاريلا، حارس المرمى، والجزائري أمير سعيود، لاعب الوسط، والمغربي عبد المنعم بوطويل، قلب الدفاع.

ويغيب مارتينز بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وفاريلا للإصابة، فيما لم يعلن الحزم سبب ابتعاد السومة وسعيود وبوطويل عن قائمة اللقاء.

ويبدأ الفريق القصيمي المباراة بإبراهيم زايد، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود الراشد، وعبد الرحمن الدخيّل، وسلطان تنكر، وأحمد النخلي.

وفي الوسط يلعب الغيني أبو بكر باه مع الفرنسي لورينتز روزييه، ومحمد اليامي، فيما يتكون الهجوم من نواف الحبشي، والجنوب إفريقي إلياس موكوانا، ويوسف المزيريب.

ويحتل الحزم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.