بعد عملية الرباط.. دومبيا يبقى أسبوعين في ليون

خضع المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، حسبما أفاد ناديه، الجمعة.

وأوضح النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الدولي المالي أجرى العملية تحت إشراف الدكتور برتراند سونيري كوتيه، في مدينة ليون الفرنسية، مضيفًا أنه سيبدأ مرحلة التأهيل خلال الفترة المقبلة، إذ سيخضع لبرنامج علاجي أول يمتد لأسبوعين في ليون، تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي الجراحي والجهاز الطبي بالنادي.

وتعرض دومبيا «21 عامًا» للإصابة بالرباط الصليبي في الدقيقة التاسعة من مباراة فريقه أمام الخلود ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وارتدى دومبيا قميص «النمور» في 24 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع ستة، منذ انتقاله إلى الاتحاد الصيف الماضي قادمًا من نادي رويال أنتويرب، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.