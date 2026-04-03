رودجرز: مواجهة الأهلي دليل قوتنا

شدد الإيرلندي بيرندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، الذي يسبق مواجهة الديربي أمام الاتفاق، الأحد، جاهزية فريقه، مشددًا على أهمية التركيز العالي بعد فترة التوقف الطويلة.

وأوضح رودجرز أن المباراة تتطلب القتال والسيطرة على مجرياتها، كما حدث أمام الأهلي في المواجهة الأخيرة، والفريق قدم روحًا قوية، ونطمح لتكرار ذلك الأداء.

وأضاف: «نعرف أن الاتفاق فريق قوي ولديه عودة لبعض اللاعبين، لذلك يجب أن نكون في قمة تركيزنا».

وأشار مدرب القادسية إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه، خاصة المحليين، قائلًا: «الجميع مهم بالنسبة لنا، وأنا فخور باللاعبين السعوديين، والفريق يعمل ذهنيًا لتطوير أسلوبه وحصد المزيد من النقاط».



وعمّا إذا كان هناك دافع للانتقام بعد مواجهة الدور الأول اكتفى الإيرلندي: «تركيزنا منصب على كل مباراة على حدة، ونستطيع العودة في المباريات على الرغم من التأخر وخير دليل الأهلي».

وفي سياق آخر، أبدى رودجرز ثقته في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مشاركته في كأس العالم، قائلًا: «ممكن أن يقدم مستوى ممتازًا، والفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، لديه خبرة كبيرة، ولدي ثقة في اللاعبين السعوديين».

وختم حديثه بالتأكيد على قوة المواجهة المنتظرة، مشيرًا إلى أن الديربي سيكون صعبًا ويتطلب تركيزًا عاليًا أمام فريق يملك عناصر مميزة.