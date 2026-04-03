ماريجا يمنح الدرعية نقاط العربي

قاد المالي موسى ماريجا فريقه الدرعية الأول لكرة القدم إلى الفوز على العربي 3ـ1، في المباراة التي جرت على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الجمعة.

وتقمص ماريجا دور البطولة في اللقاء بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 39 و89، بينما تكفل زميله سلطان الفرحان بالهدف الثاني عند الدقيقة 57، أما الهدف الوحيد للعربي فجاء عن طريق علي المياد في الدقيقة 67.

وسجل الدرعية انتصاره الثاني تواليًا، والـ19 في الموسم الجاري معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، تلقى العربي الخسارة السادسة تواليًا، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ16.