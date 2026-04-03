الحمدان بأدوار فيليش.. وغريب والناصر أساسيان

يؤدي المهاجم عبد الله الحمدان دورا جديدا في تشكيل فريق النصر الأول لكرة القدم، أمام النجمة مساء الجمعة، مع غياب البرتغالي جواو فيليش بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويبدأ الحمدان المباراة تحت رأس الحربة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد إلى المشاركة بعدما حرمته إصابة عضلية من الظهور خلال الجولتين الماضيتين.

ويدخل «الأصفر» إلى اللقاء، المنتمي إلى الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، بالبرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، وخط خلفي رباعي يضم الظهيرين سلطان الغنام وسعد الناصر والمدافعَين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان. ويشكل البرازيلي أنجيلو جابرييل ثنائية الوسط مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. ونظرًا لغياب الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، بسبب إصابة عضلية، يبدأ عبد الرحمن غريب ضمن رباعيّ هجومي يشمل رونالدو ومن خلفه الحمدان والسنغالي ساديو ماني على الجهة اليسرى.

واختار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، تسعة لاعبين للجلوس على دكّة الاحتياط، من بينهم العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، والمهاجم محمد مران، والحارس نواف العقيدي، وراكان الغامدي، لاعب الوسط الشاب.

ومنذ انضمامه، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لعِب الحمدان تسع مبارياتٍ مع النصر، كُلُّها في مركز رأس الحربة.