الرابعة تواليا.. الخليج بطل اليد

حسم فريق الخليج الأول لكرة اليد لقب الدوري السعودي الممتاز قبل ثلاث جولاتٍ على النهاية عقب فوزه على الفتح 32ـ24 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البطولة، الجمعة.

وحصد الخليج اللقب في النسخة الـ 49 بعد فوزه في 18 مباراةً على التوالي، وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن «36 نقطةً».

وحصل الفريق على اللقب للمرة الرابع تواليًا، والـ 13 في تاريخه.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، كسب الوحدة مباراته أمام الصفا 34ـ30، فيما انتصر مضر على العدالة 35ـ24.