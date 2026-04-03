5 تغييرات نجماوية أمام النصر

أجرى فريق النجمة الأول لكرة القدم، الذي يواجه النصر الجمعة في الرياض، خمسة تعديلاتٍ على تشكيله الأساسي بالمقارنة مع الجولة الماضية، التي شهِدت خسارته من ضمك، قبل فترة التوقف الأخيرة.

واختار المدرب الإنجليزي نيستور إل مايسترو مواجهة النصر بتشكيلٍ يضمُّ البرازيلي فيكتور براجا في حراسة المرمى، والمدافعَين ناصر الهليل والبرازيلي سمير كايتانو، والظهيرَين عبد الله هوساوي والبرازيلي فيتور فارجاس، والمصري نبيل دونجا في الوسط مع السلوفيني دافيد تيجانيتش وماجد دوران وراكان الطليحي، والمهاجمَين محمد العقل والبرازيلي فيليبي كاردوسو.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم البرتغالي جوجا رودريجيز، لاعب الوسط.

ويفتقد النجمة، بسبب الإصابات، ستةَ لاعبين، أحدهم الجناح الفرنسي بلال بوطوبة.

ويقبع الفريق في المركز الـ 18 والأخير على لائحة ترتيب فرق المسابقة برصيد ثماني نقاط.

ومباراته مع النصر، هي السابعة تحت قيادة مدربه الإنجليزي، الذي تولَّى مهمته بعد أول أسبوعٍ من فبراير الماضي خلفًا للبرتغالي ماريو سيلفا.

وقبل التوقف، خسِر النجمة 1ـ3 من ضمك، وظهر بتشكيلٍ أساسي، تَضمّن خمسة لاعبين يغيبون عن تشكيله في الجولة الجارية.