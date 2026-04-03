ديابي.. طرد ثالث يناقض سجلّه قبل الاتحاد

تعرَّض الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للطرد 3 مرات مع «النمور» خلال نحو 11 شهرًا، على الرغم من تلقيه بطاقة حمراء واحدة فقط من قبل.

وغادر ديابي مباراة فريقه مع الحزم، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، مطرودًا ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 33.

وتلقاها بسبب ركله عبد الرحمن الدخيّل، مدافع الحزم، على الرغم من توقف اللعب وحصوله على خطأ، بعد احتكاك مشترك بينهما.

وفي 7 مايو الماضي، طُرِد ديابي ببطاقة حمراء مباشرة أيضًا خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد مع النصر، لحساب الجولة 30 من نسخة الدوري السابقة.

وكانت تلك أول ورقة حمراء ينالها منذ انضمامه إلى الفريق صيف 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وبعد نحو 6 أشهر، تلقى العقوبة ذاتها أمام الرياض لحساب تاسع جولات نسخة الدوري الجارية، تاركًا فريقه منقوصًا منذ الدقيقة 73.

وخرجت «الحمراء» المباشرة مرة ثالثة لديابي بعد التعدي على الدخيّل في مباراة الاتحاد والحزم.

وحصل الفرنسي على البطاقات الثلاث خلال أقل من عام، ليرتفع عدد مرات تعرضه للطرد طوال مسيرته إلى أربع.

وجاءت حالة الطرد الوحيدة له وهو لا يرتدي قميص الاتحاد، نتيجة بطاقتين صفراوين، وليس حمراء مباشرة، وحدثت أثناء مشاركته مع باير ليفركوزن أمام منافسه هوفنهايم في الدوري الألماني، بتاريخ 15 ديسمبر 2021.

وباستثناء تلك، لم ينل الجناح أي بطاقات حمراء أخرى غير الثلاث التي تعرض لها برفقة الاتحاد.

وقبل الانضمام إلى الاتحاد، ارتدى ديابي قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي، وكروتوني الإيطالي، وليفركوزن، وأستون فيلا، كما لعب 11 مباراة دولية بين 2021 و2024.