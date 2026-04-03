على مسافة 4 أهداف.. بايرن يخطط على تجاوز حاجز الـ 101

يخطط فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم على تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري المحلي، عندما يحل ضيفًا السبت على فرايبورج لحساب الجولة الـ 28.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وعقب الفوز الساحق 4ـ0 على يونيون برلين في 21 مارس الماضي، يتوجه بايرن إلى المباراة مدعومًا بإحصاءات مبهرة، فبعد مرور 27 جولة سجَّل 97 هدفًا الموسم الجاري، أي بفارق أربعة فقط عن الرقم القياسي البالغ 101 والمسجل باسمه موسم 1971ـ1972، الذي تُوِّج فيه باللقب.

واقترب الفريق من معادلة الرقم القياسي مرتين وذلك عندما أنهى موسم 2019ـ2020 بـ 100 هدف، وبـ 99 في 2024ـ2025 و2020ـ2021، لكن هذه المرة ومع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم فإن الأمر قد يحسم بشكل كبير في ظل النجاعة الهجومية التي يمتلكها بايرن.

وكان الفوز الأخير على يونيون برلين 4ـ0 هو المرة الـ 21 التي يسجل فيها بايرن ثلاثة أهداف على الأقل في الدوري الموسم الجاري، وهو إنجاز لم يحققه سوى الفريق نفسه الموسم الماضي. كما بات على وشك تحقيق رقم مميز آخر، إذ بإمكانه تسجيل هدف بكل مباراة من منافسات الدوري للمرة الرابعة بعد 2012ـ2013 و2020ـ2021 و2021ـ2022.

وبحصوله على 70 نقطة بعد 27 مباراة، يُقدم البايرن ثالث أفضل موسم لهم في الدوري، بعد موسمي 2012ـ2013 و2013ـ2014.

وظهرت القوة الهجومية التي يمتلكها بايرن حاليًّا بشكل واضح في مباراة يونيون برلين، فبخلاف الأهداف الأربعة التي سجَّلها، سدَّد اللاعبون 31 كرة على المرمى، وبلغ معدل الأهداف المتوقعة «5.1».



ولم يتجاوز معدل الأهداف المتوقعة هذا الرقم إلا مرة واحدة تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، وذلك في الفوز 5ـ1 على هوفنهايم.

وفي مباراةٍ دون ركلات جزاء، لم يصل المعدل إلى هذا المستوى كما في مباراة يونيون، والمرة الوحيدة السابقة التي سدَّد فيها بايرن 31 تسديدة على المرمى، تحت قيادة المدرب البلجيكي، كانت في الفوز 10ـ0 على أوكلاند سيتي ضمن منافسات كأس العالم للأندية «يونيو ـ يوليو 2025».

وعلى صعيد اللاعبين يتصدر الدولي الإنجليزي هاري كين جدول الهدافين برصيد 31 هدفََا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه دنيز أونداف، مهاجم شتوتجارت «18»، وهو الآن في طريقه لإنهاء الموسم بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة منذ وصوله في 2013.

ينتظر المهاجم سيرج جنابري، الذي وقَّع على الثنائية الأولى بالدوري منذ نحو ثلاثة أعوام أمام يونيون برلين، تسجيل هدفه المئة في المسابقة، منها 78 مع البايرن.

كما سيتوجه الفرنسي مايكل أوليسيه إلى فرايبورج حاملًا معه إحصاءات مميزة، ففي الفوز 4ـ0 على يونيون برلين، سجَّل اللاعب «24 عامًا» مساهمته التهديفية رقم 28 الموسم الجاري «11 هدفًا و17 تمريرة حاسمة»، متجاوزًا بذلك رقمه الموسم الماضي.

وقدَّم أوليسيه أداءً استثنائيًّا في مباراة الذهاب أمام فرايبورج «6ـ2»، إذ أسهم الدولي الفرنسي بشكل مباشر في خمسة أهداف «هدفان وثلاث تمريرات حاسمة»، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الموسم الجاري، ولا يتفوق عليه في عدد المساهمات التهديفية المباشرة سوى زميله بالفريق هاري كين وإيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.