الخليج يحبط الخلود بالتعادل الأول

رفض فريق الخليج الأول لكرة القدم الخسارة أمام مضيفه الخلود بعد أن فرض عليه التعادل 2ـ2، خلال المواجهة التي جرت على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

والتعادل هو الأول بين الفريقين في الدوري بعد ثلاث مواجهات سابقة، انتهت اثنتان منها لصالح الخلود مقابل انتصار وحيد للخليج.

وتقدم الخلود مرتين في المباراة، الأولى بواسطة البرازيلي جوجا عند الدقيقة التاسعة، والثانية عبر عبد العزيز العليوة في الدقيقة 37، لكن الخليج نجح في التعديل، مرة بهدف حمل توقيع اليوناني كوستاس فورتونيس من ركلة جزاء عند الدقيقة 18، وأخرى عن طريق مواطنه جيورجيوس ماسوراس في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، يكتفي كل فريق بحصد نقطة، رفع بها الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، والخلود إلى 26 نقطة في المركز الـ14.