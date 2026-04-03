الاتحاد يخطف نقاط الحزم بهدف غاب 11 شهرا

عاد عبد الرحمن العبود، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للتسجيل بعد غياب دام 11 شهرًا، وقاد «النمور» للفوز على ضيفهم الحزم بهدف دون رد، مساء الجمعة، في مباراة احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وأحرز العبود الهدف في الدقيقة 72 من المباراة، مستغلًا تمريرة أهداها له زميله الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط.

وسجّل الجناح للمرة الأولى منذ مساهمته في هدفين، أحدهما أحرزه، والآخر صنعه، خلال مباراة شهدت انتصار الاتحاد على الرائد 3ـ1، بتاريخ 15 مايو 2025، ضمن النسخة الماضية من الدوري.

واستطاع الفريق تحقيق الفوز رغم لعبه منقوصًا منذ الدقيقة 34 بعد طرد جناحه الفرنسي موسى ديابي ببطاقة حمراء مباشرة.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بنتيجة 3ـ1 أمام الأهلي والرياض في الجولتين الماضيتين من الدوري.

وحقق انتصاره العاشر على الحزم من أصل 16 مباراة جمعت بينهما في بطولة دوري المحترفين التي استحدثت صيف 2008.

ولم يخسر الفريق الجدّاوي أمام منافسه القصيمي سوى مرة واحدة في عصر «المحترفين»، بينما انتهت 5 مباريات بينهما بالتعادل.

وواصل الحزم المناوبة بين الهزيمة والفوز لمباراة سابعة على التوالي، في سلسلة بدأت بعد التعادل 1ـ1 مع الفتح ضمن الجولة 20.

واستمر الاتحاد سادسًا بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بالتساوي مع التعاون الذي يملك مباراة ناقصة، فيما هبط الحزم من المركز العاشر إلى الـ 11 بفارق الأهداف عن الخليج، ولكل منهما 31 نقطة.