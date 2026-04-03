قادري: كنّا أقرب لولا غياب الروح والإصرار

انتقد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، افتقار لاعبيه إلى الروح القتالية والإصرار في آخر ثلث ساعة من مواجهة الاتحاد، الجمعة، مشيرًا إلى إهدارهم فرصة كبيرة لتحقيق الفوز.

وعقب المباراة التي انتهت اتحادية بهدف نظيف ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، قال قادري خلال مؤتمر صحافي: «المباراة كانت متكافئة، والاتحاد كان أكثر استحواذًا خلال الشوط الأول، بينما امتلكنا الأفضلية في الشوط الثاني».

وأضاف: «كنَّا أفضل في الشوط الثاني وصنعنا فرصًا أكثر، ونحن من ضيَّعنا نقاط مباراة كنَّا الأقرب فيها لتحقيق الفوز».

وأشار إلى «قلة خبرة اللاعبين» بوصفها «كانت سببًا في الخسارة أمام فريق قوي وكبير مثل الاتحاد»، مباركًا لـ «النمور» على الفوز.

وسمّى عاملًا آخر للخسارة بالقول: «بعد الطرد كانت لدينا فرصة كبيرة، لو كان هنا إصرار أكثر من اللاعبين، لكنهم لم يظهروا الروح المطلوبة في الـ 20 دقيقة الأخيرة».

وبهذه الخسارة، هبط الحزم من المركز العاشر إلى الـ 11 بفارق الأهداف عن الخليج، ولكل منهما 31 نقطة.