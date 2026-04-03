مريم وزهراء تخطفان ذهب وفضة طاولة تركيا

حقق المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية ميداليتين «ذهبية وفضية»، الجمعة، خلال مشاركته في بطولة تركيا الدولية، طبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة على منصة «إكس».

وخطفت مريم المريسل الميدالية الذهبية، فيما نالت زميلتها زهراء آل طالع الميدالية الفضية في تصنيف «WS1-2 ب».

وسبق أن أحرزت اللاعبة مريم ذهبية الزوجي المختلط «XD4» مع زميلها إبراهيم الحسن نهاية مارس الماضي خلال مشاركتها في بطولة إسبانيا الدولية للبارالمبية، والتي شهدت أيضًا فوز إبراهيم الحسن وراكان السالمي ببرونزية زوجي الرجال «MD4».