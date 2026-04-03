أبها يكسب البكيرية ويبتعد بصدارة يلو

حقق فريق أبها الأول لكرة القدم انتصارًا مهمًا على مضيفه البكيرية 2ـ1، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليوسع الضيوف فارق الصدارة بينهم وأقرب ملاحقيهم إلى ست نقاط.

وبهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 65 نقطة بعدما حقق انتصاره الـ 20 في الدوري، بينما بقي البكيرية عند 37 نقطة في المركز الثامن، بعدما استقبل الخسارة الـ12 الموسم الجاري.

وافتتح ناصر الدعجاني أهداف المباراة وفريقه أبها عند الدقيقة «15» قبل أن يضاعف الهولندي سلاسو النتيجة من ركلة جزاء عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2ـ0.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، تمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق بواسطة الغيني عثمان باري، لتنتهي المواجهة بفوز أبها بهدفين مقابل هدف للبكيرية.

ويحل البكيرية ضيفًا على الطائي الأربعاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يسافر أبها إلى المدينة المنورة لمواجهة العلا، ضمن مباريات الجولة 28 من البطولة.