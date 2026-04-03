كونسيساو: الاتحاديون قدّموا تضحيات.. وتعليقات السوشال تضغطهم

ثمَّن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، «التضحيات» التي قدَّمها لاعبوه للفوز على الحزم، الجمعة، على الرغم من النقص العددي منذ الشوط الأول بسبب طرد الجناح الفرنسي موسى ديابي.

وبعد المباراة التي انتهت اتحادية بهدف نظيف ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، قال كونسيساو خلال مؤتمر صحافي: «كانت مباراة صعبة والطرد كان مؤثرًا علينا، واللاعبون قدَّموا تضحيات، والفوز لم يكن سهلًا، خاصة بعد الظروف الأخيرة والخروج من الكأس».

وأضاف منوهًا إلى ضعف الحضور الذي بلغ 3744 متفرجًا فقط: «أتمنى من الجماهير الوقوف معنا خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فمشاهدة الملعب خاليًا من المشجعين أمر محزن».

وتحدث عن تعدد حالات طرد لاعبيه خلال منافسات الموسم قائلًا: «كنَّا محظوظين في بعض المباريات بتحقيق الفوز بعد الطرد، لكن لا أريد من اللاعبين ارتكاب مثل هذه التصرفات من دون كرة، فهذه أخطاء يقعون فيها بسبب الضغط الذي يتعرضون له داخل الملعب أو عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فتخرج منهم تصرفات لا إرادية».

وبرَّر استبعاد عناصر فئة تحت 21 عامًا بعد الاعتماد عليهم خلال التدريبات قائلًا: «أتابع هؤلاء اللاعبين، وسعيد بما يقدموه، وبعضهم شارك معنا في مباراة الوحدة التجريبية، لكن عودة الدوليين فرضت علينا إبعادهم عن قائمة لقاء الحزم».

وأبدى تأييده لقرار تعيين محمد نور وحمد المنتشري، النجمين السابقين، مستشارين في النادي، عادًا الاستعانة بهم في هذا الوقت مع الفريق «أمر جيد لإعطاء اللاعبين الدافع».

وبالفوز، استمر الاتحاد سادسًا بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بالتساوي مع التعاون الذي يملك مباراة ناقصة.