دونيس: دفاعنا مثل روضة الأطفال

انتقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أداء خط الدفاع بعد التعادل مع الخلود 2ـ2، الجمعة، في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، مشبهًا إياه بأنه مثل خط دفاع روضة أطفال.

وقال دونيس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «حاولنا التحكم في المباراة ولكن بصراحة المستوى لم يكن جيدًا، والخط الدفاعي كأنه خط دفاع روضة أطفال، وكان من السهل على الفريق المنافس الوصول وصناعة فرص خطرة، وهذا شيء غير مقبول».

أضاف مدرب الخليج: «علينا أن نواجه الواقع، المباراة كانت معقدة، وافتقدنا جوشوا كينج، وتأثرنا بالإصابات ومشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم».

وعن تأثير انتقاداته اللاذعة على أداء مدافعيه في المباريات المقبلة، أجاب دونيس: «تكلمت عن خط الدفاع ولم أقصد اللاعبين، وأنا لا أكذب عليهم وأواجههم بالواقع، ولو كنت مدافعًا فإنني لن أسمح بمثل هذه الفرص، وأدرب الفريق منذ عامين، والثقة بيننا كبيرة، ولا أستطيع مدحهم وهم بهذا المستوى».

وأكمل مدرب الخليج: «لو كنت لاعبًا وسمعت مثل هذا الكلام من مدربي، فإنني سأقاتل في كل لحظة داخل الملعب، والدليل أننا تحسنّا في الشوط الثاني، وهذا ليس بسبب التكتيك ولكن بالشغف».

وتابع دونيس: «لم يكن هناك نقاش تكتيكي كبير بين الشوطين، وقلت للاعبين العبوا بروح، لأن اللعب دون شغف أمر لا يُطاق، وفي الشوط الثاني غيَّرنا كثيرًا، وتحسنّا وتحكمنا في المباراة بشكل أفضل».

وأكمل: «من المؤكد أن فترة التوقف والإصابات أثَّرت علينا، لكن إن شاء الله في المباريات السبع المقبلة، ومع عودة اللاعبين سنعود بشكل أقوى. وفي النهاية، نقطة واحدة أفضل من لا شيء».

وأرجع مدرب الفريق الخلجاوي تراجع النتائج مقارنة بالبداية القوية إلى عدة أسباب منها التغييرات الكثيرة وضمان البقاء في الدوري، واصفًا في الوقت ذاته نقطة التعادل بالأمر الجيد.