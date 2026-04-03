أرتيتا: خسارة كأس الرابطة مفيدة

دعا الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى استغلال خسارتهم نهائي كأس الرابطة كدافع لما تبقى من الموسم، في ظل سعيهم لتحقيق ثنائية محلية في الدوري وكأس الاتحاد، إضافة إلى المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر أرسنال، وصيف المواسم الثلاثة الماضية، جدول ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، الذي سقط أمامه 2-0 في ويمبلي.

ويحل أرسنال السبت ضيفًا على ساوثهامبتون، أحد أندية الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجهوا سبورتينج لشبونة البرتغالي الأسبوع المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا، المتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الممتاز عن شهر مارس، في مؤتمر صحافي الجمعة: «عندما لا تنجح في الفوز بذلك النهائي، ما يجب أن تسأل نفسك هو: حسنًا، كيف سيجعلنا ذلك أقوى من أجل الاندفاعة الأخيرة في الموسم؟».

وأضاف: «هذا كان النهج، وكل العمل الذي أديناه في الأيام القليلة الماضية من أجل استخدام ذلك كدافع، وكأدوات، حتى نتمكن من تحقيق الاندفاعة النهائية التي نريدها وتحقيق ما نطمح إليه، وشعرت بذلك فورًا».

وأثارت خسارة أرسنال في ويمبلي تساؤلات حول عقلية الفريق في المباريات الكبيرة، وتركت الجماهير تتساءل عما إذا كان انتظارهم الذي دام ستة أعوام لتحقيق لقب سيستمر.

وأوضح أرتيتا: «حللنا ما فعلناه، ليس فقط في تلك المباراة، بل خلال الأيام الـ120 الماضية، وعدد المباريات التي خضناها.. هذا سيجعلنا أفضل، والآن علينا استخدامه في أهم وأجمل جزء من الموسم».

كما رفض أرتيتا الانتقادات التي وُجهت إليه بعد انسحاب عشرة لاعبين مصابين من منتخباتهم الوطنية خلال هذه الفترة، بينهم ثلاثة من إنجلترا هم ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي.

وقال: «نشعر بالفخر لوجود هذا العدد من اللاعبين في المنتخبات الوطنية، واللاعبون متعطشون دائمًا للعب.. نحن داعمون لذلك بالكامل».

وتابع: «لدينا علاقة وتواصل جيدان جدًا مع معظم المنتخبات، وكما قلت، مع مدرب إنجلترا.. نحن دائمًا صريحون، وفي النهاية هو قرار طبي، وكانت الخلاصة واضحة».

وسيغيب إيبيريتشي إيزي والإكوادوري بييرو هينكابييه عن مباراة ساوثهامبتون، وكذلك مادويكي الذي غادر ويمبلي واضعًا دعامة على ركبته اليسرى بعد اضطراره للخروج خلال تعادل إنجلترا 1-1 مع الأوروجواي تجريبيًا الجمعة الماضي.

ومن المرجح أن يعود الجناح إلى الملاعب قريبًا، إذ وافق أرتيتا على رأي مدرب إنجلترا توماس توخل بعد المباراة بأن اللاعب السابق لتشيلسي قد يكون جاهزََا مجددًا خلال أيام.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منحت أرتيت لقب أفضل مدرب عن شهر مارس متفوقًا على منافسيه إيدي هاو «نيوكاسل»، وديفيد مويس «إيفرتون»، وريجيس لو بريس«سندرلاند»، وفابيان هورزلر«برايتون».

وهذه هي المرة الأولى، التي يفوز فيها أرتيتا بالجائزة منذ فبراير 2024، والثامنة منذ أن أصبح مدربًا في ديسمبر 2019، فقط خمسة مدربين آخرين فقط في تاريخ الدوري حصلوا عليها أكثر منه، وهم أليكس فيرجسون، وأرسين فينجر، وبيب جوارديولا، وديفيد مويس، ويورجن كلوب.

وجاء تتويج أرتيتا بالجائزة بعدما فاز أرسنال بجميع مبارياته في مارس وكانت أمام تشيلسي وبرايتون وإيفرتون، وهو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.