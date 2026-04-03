سلوت: بيكر خارج حسابات ربع النهائي

يغيب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وفقًا لما أعلنه مدربه الهولندي أرنه سلوت الجمعة.

وتعرّض الحارس البرازيلي لإصابة عضلية خلال الانتصار 4-0 في إياب ثمن النهائي على غلطة سراي التركي قبل أكثر من أسبوعين.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي الجمعة :«لن يشارك في المباراتين ضد باريس سان جيرمان.. سيغيب لبعض الوقت. نأمل أن يكون جاهزًا قبل نهاية الموسم».

في المقابل، سيعود الجناح المصري محمد صلاح، بعد أن يكون قد شارك على الأرجح في ربع نهائي كأس إنجلترا نهاية أمام مانشستر سيتي السبت.

كما يمكن أن يكون المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك جاهزًا أيضًا لمواجهة حامل اللقب، بعد غياب استمر عدة أشهر للإصابة، وكذلك الحال بالنسبة للظهير الهولندي جيريمي فريمبونج.