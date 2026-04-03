باكينجهام: تنقصنا الخبرة.. ونحتاج إلى الوقت

أرجع الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، عدم محافظة فريقه على تقدمه مرتين أمام الخليج في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، الجمعة، إلى ما وصفه بقلة خبرة لاعبيه، مشددًا على أنهم بحاجة إلى الوقت حتى يتطوَّروا.

وأوضح باكينجهام في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، الذي جرى ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي: «سجَّلنا هدفنا، وبشكل عام دائمًا ما نقدم مباريات هجومية أمام الخليج، وسبق أن أحرزنا أربعة أهداف في المواجهات السابقة معهم، وأعتقد أنَّ مشكلتنا تتعلق بالخبرة لأن أغلب لاعبينا من العناصر الشابة، وهم بحاجة إلى الوقت حتى يتطوَّروا».

وتابع المدرب الإنجليزي: «جوجا شارك في المباراة وعمره 20 عامًا، وكذلك العليوة، وقدَّما أداءً جيدًا وسجَّلا الهدفين، وهذا أمر إيجابي للمستقبل، لكننا نحتاج إلى الخبرة حتى نحافظ على نفس مستوى التركيز طوال المباراة».

وواصل مدرب الخلود: «في الشوط الأول قدَّمنا مستوى مميزًا، وصنعنا فرصًا كثيرة، كنَّا نستحق تسجيل أكثر من هدفين، لكن في التغييرات الكثيرة ونقص الخبرة أثَّر على نتيجة المباراة في الشوط الثاني».