الأهلي يفقد ديميرال وزكريا أمام ضمك

تأكد غياب ميريح ديميرال وزكريا هوساوي ثنائي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة ضمك ضمن مباريات الجولة الـ 27، حسبما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الثنائي يواصلان برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي في العيادة الطبية وبمتابعة مباشرة من الألماني ماتياس يايسله، وبذلك ينضم ديميرال وزكريا إلى إتانجانا وعلي مجرشي اللذين تأكد غيابهما بداعي الإصابة أيضًا.

ويعاني ديميرال من تمزق في وتر العضلة الضامة ودخل اللاعب في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي المقابل يعاني زكريا من إصابة في الركبة ويواصل برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية منتصف الشهر الجاري والتي تلعب في جدة.