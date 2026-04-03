النصر يصطاد النجمة بالخماسية الثامنة

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة أمام النجمة، فوزه الثامن بخمسة أهدافٍ هذا الموسم، معزّزًا صدارته جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 70 نقطة من 27 جولة.

وفاز النصر 5ـ2 على النجمة، في ملعب «الأول بارك» في الرياض، وسجَّل له النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، العائد من إصابة عضلية، الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 56 و73، فيما تكفّل الجناح السنغالي بالهدفين الثاني والخامس، في الدقيقتين 45+9 و90+5، أما الهدف الأول فحمل توقيع المهاجم عبد الله الحمدان في الدقيقة 45+8.

وافتتح متذيل جدول الترتيب، بـ 8 نقاط، أهداف المباراة عبر الجناح راكان الطليحي في الدقيقة 44. وأحرز زميله المهاجم البرازيلي فيليبي كاردوسو هدفًا في الدقيقة 47، أدرك به التعادل 2ـ2. لكن المتصدر ردّ بثلاثة أهداف وفاز بخماسية هي الثامنة له الموسم الجاري، والسادسة ضمن موسم «روشن».

وانتصر «الأصفر» 5ـ0 على التعاون والنجمة ذاته والخليج، ضمن الجولات 1 و10 و26، واستقلول دوشنبه الطاجيكستاني، في أولى جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2. فيما كسِب كلًا من الرياض والفتح، ضمن الجولتين 3 و5، والزوراء العراقي، في المجموعات الآسيوية، بنتيجة 5ـ1.

ودشّن رونالدو عودته إلى الفريق، بعد إصابةٍ عضليةٍ غيّبته عن الجولتين الماضيتين، بإحراز هدفٍ من ركلة جزاء، وآخر من تسديدة بعد عرضية من الظهير نواف بوشل.

وتقدم المتصدر على الهلال، أقرب ملاحقيه، بست نقاط، علمًا أن وصيف الترتيب يواجه التعاون السبت لحساب الجولة الـ 27.