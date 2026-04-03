الشباب يتوّج بلقب حزام السعودية

اختتمت بطولة حزام السعودية لنخبة الملاكمة، التي جرت بنادي مايك تايسون في بوليفارد سيتي، بتتويج أبطال الأحزمة الذهبية، الجمعة.

وعلى مستوى الترتيب العام للأندية، حسمت النتائج النهائية المراكز الثلاثة الأولى بتحقيق الشباب المركز الأول ومايك تايسون ثانيًا والاتحاد ثالثًا.

وأسفر اليوم الختامي عن تتويج بطلًا وبطلة في 20 وزنًا، حيث نجح المشاركون في انتزاع الأحزمة الذهبية بعد مسار تنافسي بدأ بمشاركة أكثر من 429 لاعبًا منذ الأدوار التمهيدية، ما يعكس الكفاءة الفنية التي وصلت إليها المواهب الوطنية وقدرتها على تمثيل السعودية في المحافل الدولية مستقبلًا.

واختتمت البطولة بتسليم الأحزمة والميداليات للفائزين وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، ليعلن الاتحاد السعودي للملاكمة بذلك نجاح الحدث الرياضي، الذي يعد انطلاقة لمرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز حضور الملاكمة السعودية على الخارطة العالمية.