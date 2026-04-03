بـ 8 مشاركات نصراوية.. الحمدان يعادل 44 مع الهلال

احتاج عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى 8 مشاركات فقط مع ناديه الجديد لتسجيل 3 أهداف ضمن دوري روشن السعودي، وهي حصيلة تهديفية استغرقت منه 44 مباراة، موزّعة على 4 مواسم، في الهلال، فريقه السابق.

وأضاف الحمدان، أمام النجمة مساء الجمعة، هدفه الثالث بشعار «الأصفر» في الدوري، بعدما سجّل أمام الفيحاء والخليج، ضمن الجولتين الـ 24 والـ 26.

وأحرز المهاجم الدولي هدفًا نصراويًا آخر، لكن في إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2، التي خاض اثنين من مبارياتها.

وأحرز اللاعب ذاته هدفه الثالث لصالح الهلال في دوري روشن بعد خوض 44 جولة، بدأت في فبراير 2021 واكتملت في أغسطس 2023 وتوزّعت على 4 من مواسم المسابقة.

وقبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وقّع النصر مع الحمدان عقدًا يمتد حتى 2030.

ومثّل صاحب الـ 26 عامًا الهلال خمسة أعوام، وقبلها لعِب موسمين لفريق الشباب.

ومع غياب النجم البرتغالي جواو فيليش، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، أدّى المهاجم الهلالي السابق دور المهاجم المتأخر، وأسهم بهدفه في فوز متصدر جدول الترتيب 5ـ2 على النجمة.