23 أبريل.. «أكواريبيا القدية» يستقبل الزوّار

أعلنت مدينة القدية أنَّ الافتتاح الرسمي لثاني أصولها الترفيهية «أكواريبيا مدينة القدية»، أكبر متنزه مائي في الشرق الأوسط، الخميس 23 أبريل الجاري، في خطوة جديدة تعزز مكانة مدينة القدية وجهةً عالمية للترفيه والرياضة والثقافة.

ودعت المدينة ضيوفها من مختلف الأعمار إلى خوض تجربة استثنائية في عالم المغامرات المائية، حيث يضم المتنزه 22 لعبة وتجربة مائية مبتكرة، من بينها أربع ألعاب تحطم أرقامًا قياسية عالمية، لتقدم مزيجًا فريدًا من التشويق والإبداع.

ويمتد متنزه «أكواريبيا» على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع، موزعة على ثماني مناطق مستوحاة من التنوع البيئي والطبيعي في السعودية، بما يعكس هوية المكان، ويمنح الزوار تجربة غامرة.

ويعمل المتنزه يوميًّا من الـ 12:00 ظهرًا حتى 08:00 مساءً، مع تخصيص الجمعة من كل أسبوع للسيدات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، يقدم المتنزه خيارات متنوعة تلبي تطلعات جميع الضيوف، بدءًا من الباحثين عن الإثارة والمغامرة، وصولًا إلى العائلات الراغبة في قضاء أوقات ممتعة في أجواء مريحة، كما يضم المتنزه سبع ألعاب وتجارب ترفيهية «جافة»، ما يثري تجربة الزوَّار، ويوسّع خيارات الترفيه داخل الوجهة.

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول للبالغين من 325 ريالًا سعوديًّا، فيما تبلغ أسعار تذاكر الأطفال «من 4 إلى 11 عامًا» 200 ريال سعودي، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة، ويمكن للضيوف الاستفادة من خصم بنسبة 15 في المئة عند حجز التذاكر مسبقًا قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الزيارة.

وتشمل تذكرة الدخول استخدام جميع الألعاب والمرافق داخل المتنزه، باستثناء تجربة «ركوب الأمواج» التي تتوفر بوصفها تجربة إضافية يمكن شراؤها داخل الموقع.

كما يضم المتنزه 24 منفذًا متنوعًا للأطعمة والمشروبات تقدم مجموعة واسعة من الخيارات المحلية والعالمية، إضافة إلى سبعة متاجر للتجزئة توفر احتياجات الضيوف من مستلزمات السباحة والوقاية من الشمس والهدايا التذكارية.