التعادل الإيجابي يجمع الوحدة والرائد

خيَّم التعادل الإيجابي 2ـ2 على مباراة فريق الوحدة الأول لكرة القدم وضيفه الرائد ضمن الجولة الـ 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الجمعة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عبر الجزائري بوزوق عند الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني تمكَّن الوحدة من إدراك التعادل بواسطة الجزائري مهدي بوجمعة «63»، وبعد خمس دقائق ضاعف المالي ديمبا ديالو النتيجة، إلا أن الرائد تمكَّن من إدراك التعادل من خلال عبد الله هزازي عند الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 42 نقطةً في المركز السابع، فيما وصل الوحدة إلى النقطة الـ 33، وقفز إلى المركز الـ 11 في الترتيب.

ويحلُّ الوحدة ضيفًا على الأنوار، الأربعاء المقبل، بينما يواجه الرائد فريق جدة في اليوم ذاته ضمن الجولة المقبلة.