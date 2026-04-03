إل مايسترو: هدفان على أرض النصر.. أمر إيجابي

ركَّز الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، على الإيجابيات أمام النصر، على الرغم من الخسارة 2ـ5 مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وأبدى المدرب رضاه عن مستوى لاعبيه، ومدى تحفّزهم أمام متصدر جدول الترتيب.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أعتقد أننا امتلكنا خطة جيدة، المستوى كان جيدًا، لكن كان من الصعب علينا التأقلم بعد إصابة نبيل دونجا وخروجه خلال الشوط الأول».

وأقرّ إل مايسترو بأن اللياقة البدنية لفريقه تحول دون تقديم الأداء ذاته على مدى 90 دقيقة، وأوضح: «نستقبل أكثر الأهداف في آخر الدقائق بسبب تراجع التركيز، نتحدث دائمًا حول هذا الأمر، ولكنه ليس شيئًا إيجابيًّا على الإطلاق»، لكنه رأى أن إحراز هدفين ضد النصر من لعب مفتوح وهجمات منظمة، وخارج الأرض، يُعدُّ من الأمور الإيجابية، ووصف مقاومة طاقة النصر الهجومية بـ «الأمر الصعب للغاية».

وشدَّد الإنجليزي على إعجابه بمستويات لاعبيه المحليين، وعدَّها محفّزةً له. ويقبع النجمة في المركز الـ 18 وقبل الأخير، برصيد ثماني نقاط، مع تبقي سبع جولات فقط على نهاية الدوري.