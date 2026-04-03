باستوري: إيقاف فيرنانديز ظلم وقرار غير مفهوم

وصف خافيير باستوري، وكيل أعمال الأرجنتيني إنزو فرنانديز، قرار تشيلسي باستبعاد لاعب خط الوسط الدولي بأنه «ظلم كبير»، وغير مفهوم.

وجاءت العقوبة ردًا على تصريح فرنانديز في «بودكاست» الأسبوع الجاري بأنه يرغب في العيش في مدريد، في وقت ربطت تكهنات بانتقاله إلى الريال، رغم أن عقده مع تشيلسي يمتد حتى 2031.

وكان ليام روسينيور، مدرب تشيلسي، استبعد فرنانديز من المباراتين المقبلتين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فايل السبت، وضد مانشستر سيتي بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال باستوري، الدولي الأرجنتيني السابق ونجم روما وباريس سان جيرمان إن إنزو لا يفهم القرار.

وأضاف في تصريحات لموقع «ذا أثليتيك»: «العقوبة ظلم كبير..إيقاف اللاعب لمباراتين حاسمتين لتشيلسي لأن التأهل لدوري أبطال أوروبا على المحك، وهو أحد أهم لاعبي الفريق».

وتابع: «لا يوجد سبب أو مبرر حقيقي لإيقافه، لم يفهم إنزو الموقف.. وعندما أخبره المدرب، تقبل الأمر لأنه لاعب محترف للغاية، ملتزم تمامًا أينما كان، ويحترم القرارات، لكننا لا نفهم العقوبة لأنه لم يذكر أي ناد أو يصرح برغبته في مغادرة تشيلسي، بل على العكس تمامًا. ذكر فقط مدريد، المدينة».

وأضاف: «خطتنا بعد كأس العالم هي الاجتماع مع تشيلسي مجددًا، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسنبحث خيارات أخرى».

من جانبه قال روسينيور إنه كان مشاركًا في القرار الذي اتخذه النادي: «من المؤسف أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلمات سيئة لأقولها عنه، لكنه تجاوز حدودًا فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه».

وأضاف: «أولًا، أكن لإنزو كل الاحترام كشخصية وكلاعب. إنه محبط لأنه يريدنا أن نحقق النجاح. الباب لم يغلق في وجه إنزو، إنما هو إجراء تأديبي. يجب حماية ثقافة النادي، وفي هذا الصدد، تم تجاوز الخطوط الحمراء».

انضم فرنانديز إلى تشيلسي في صفقة قياسية بريطانية آنذاك بلغت 107 ملايين جنيه إسترليني «142 مليون دولار» عام 2023، وتم اختياره القائد الثاني للفريق في الموسم التالي.