الهلال مهدّدا «كاف»: شكوانا أو «كاس»

أمهل نادي الهلال السوداني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» حتى نهاية يوم الجمعة للرد على شكواه بشأن حظر مشاركة نهضة بركان المغربي في أي بطولةٍ رسميةٍ قاريةٍ ودوليةٍ حتى ينظر في شكواه ضد إشراكه لاعبًا موقوفًا بسبب المنشطات في مباراة فريقه ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، متوعِّدًا بتصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وأوقف حمزة الموساوي لمدة 30 يومًا عن المشاركة في المباريات بسبب خضوعه لاختبار منشطاتٍ، أثبت تناوله مادةً منشِّطةً مدرجةً ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكنْ تم رفع الإيقاف عنه قبل ملاقاة الهلال، ما أتاح له المشاركة في المباراتين اللتين انتهتا بفوز الفريق المغربي بمجموعهما 2ـ1.

وتقدَّم الهلال بشكوى، نهاية مارس الماضي، أكد فيها عدم قانونية مشاركة الموساوي في دور الثمانية، وبيَّن أن اللاعب خاض مواجهتَي الذهاب والإياب، 14 و22 مارس.



وأوضح الهلال عبر حسابه في «فيسبوك»، أن الاتحاد الإفريقي ظل صامتًا لمدة 11 يومًا أمام أربع مخاطباتٍ رسمية، قُدِّمت له، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة له للبت في الشكوى ستنتهي بنهاية 3 أبريل الجاري، وسيرفع بعدها الملف مدعومًا بـ 13 مستندًا إلى محكمة التحكيم الرياضية.

ويشارك الهلال والمريخ في منافسات الدوري الرواندي بسبب الأحداث الجارية في السودان، ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 54 نقطةً بفارق خمس نقاطٍ عن الجيش الرواندي، وستٍّ عن المريخ.