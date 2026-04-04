كلام ويك إند

ـ لماذا عندي عاطفة خاصة للأصدقاء القدماء.. مع أنَّ تفكيري اختلف مع الزمن، وبعض سلوكياتهم أو عاداتهم لم تعد تعجبني، واهتماماتنا اختلفت، إلا أنني أحبهم جدًّا، وأجد نفسي أستقبلهم كل مرة بلهفة وشوق، وأستحمل بمحبة أي كلام أو رأي أو تهكم منهم، لا أعرف السبب الحقيقي الذي جعلهم يأخذون هذه المكانة الخاصة، ربما لأنني أشعر بأنهم جزء من حياتي، أو ساهموا في تشكيل هذا الجزء.

ـ عندي قناعة أنَّ التجارة موهبة مثلها مثل موهبة كرة القدم والرسم، فمثلما يرى اللاعب المساحات الفارغة التي يمرر خلالها الكرة لزميله المهاجم، يستطيع التاجر بموهبته رؤية ما لا تراه البقية، ويستطيع كذلك أن يصبر ليحقق الأرباح مثلما يصبر الرسام في العمل لإتمام لوحته. بالأمس جلست مع تاجر بالفطرة، قال إنه بدأ التجارة بعمر 12 عامًا، وأثناء حديثه اكتشفت أن مهارته المبكرة أساسها من جيناته التي ولد عليها. لا يعني ذلك أنَّ التجارة جينات فقط، يستطيع أي شخص أن يتعلمها وقد يحقق نجاحًا، لكن التاجر بالفطرة موهوب، والتاجر بالتعلم متعلم. سبق وكتبت أن عند كل إنسان موهبة، منهم من موهبته ظاهرة، ومنهم من موهبته كامنة ويحتاج لظروف أو صدفة تظهر موهبة، ومنهم من يعيش ويرحل دون أن يعرف هو نفسه عن موهبته التي لم تظهر يومًا.

ـ من سيحقق كأس العالم القادمة؟ لا أعتقد أنَّ الأرجنتين ستكرر سيناريو المونديال الماضي، ميسي عمره 38، والرغبة التي كانت عنده في المونديال الماضي لم تعد كما هي، لقد أنجز المهمة، وأكمل الجزء المفقود في صورة الأسطورة. بالنسبة لي راهنت صديقي على أنَّ فرنسا ستحقق اللقب، لأن هذا العمر بالنسبة لمبابي هو العمر الذي يمتلك فيه النضوج والقيادة، والقيادة تحديدًا هي ما افتقدها ميسي في الـ 2014. بينما رشح صديقي البرازيل، لأن عناصره شابة ووجود عناصر تصنع الفارق حسب قوله. مضيفًا السنغال كحصان أسود.