جيسوس: دفاعنا لم يكن جيدًا أمام النجمة

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن التأثير السلبي لفترة التوقف والإصابات والإرهاق، خلال مؤتمر صحافي بعد الفوز 5-2 على النجمة، مساء الجمعة في الرياض، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وذكر البرتغالي أن النجمة أحرج متصدر الترتيب في بعض أوقات المواجهة بينهما على ملعب «الأول بارك».

وعدَّ استقبال هدفين في مباراة واحدة نقطة سلبية، لكنه شدد على أهمية الفوز، وأكد امتلاك لاعبيه ما سمَّاه «التوازن الذهني»، مشيرًا على مواصلة المسير في منافسات الدوري. وتساءل: «هل كنا نلعب وحدنا؟ النصر يلعب أمام خصم، لذا فإن استقبال الأهداف أمر طبيعي».

ووصف مدرب النصر فترات التوقف بأنها «ليست أمرًا جيدًا» للفرق المتصدرة التي تعيش زخمًا إيجابيًا. وأكد أن أول مباراةٍ بعد التوقف لا تكون سهلةً على الإطلاق، وأكمل: «قضينا فترة طويلة من دون منافسات، واليوم عامل الطقس لم يساعدنا خاصةً مع ضغط المباراة، لكن هذه المشكلة كانت على الفريقين».

وتطرّق البرتغالي إلى وضع خطِّه الدفاعي، لافتًا إلى التأثُّر سلبًا بغياب الإسباني إينيجو مارتينيز. وصرَّح: «اليوم لم نكن جيدين دفاعيًا، خصوصا الخط الخلفي، مهاجم النجمة فيليبي كاردوسو أقلقنا، وأحسسنا بغياب إينيجو، الذي كان يوفّر لنا بعض الأمور التلقائية». وأوضح: «الأمر الآخر شعور سيماكان ببعض الإرهاق، لم يلعب بجاهزية نسبتها 100 في المئة، لذا غيّرناه خلال الربع ساعة الأخيرة».

وعن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة وإحرازه هدفين، علّق مدرِّبه: «كان سيسجل الهاتريك، لكننا اخترنا إراحته لحمايته من الإصابة، لو كنّا متعادلين أو متقدمين بفارق هدف لبَقِيَ في الملعب، لكننا فضّلنا عدم المغامرة به». وأضاف ممتدحًا رونالدو: «الرسالة الإيجابية أنه ليس أنانيًا، لم يفكّر في نفسه، بل في المجموعة، هذه العقلية الإيجابية التي تحتاج إليها المجموعة».

وزفَّ جيسوس خبرًا سعيدًا للنصراويين، مُعلنًا عن قرب عودة مارتينيز والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، وأبان: «في المباراة المقبلة، يعود مارتينيز وكومان وفيليش ويحيى، سيمنحون الفريق خيارات كبيرة».

وحرمت الإصابة مارتينيز وكومان من الظهور خلال الجولة الجارية، فيما أبعد تراكم البطاقات الصفراء المهاجم البرتغالي فيليش والجناح يحيى.