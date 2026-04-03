الأهلي يسقط الاتحاد في «ديربي السيدات»

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات فوزه الرابع تواليًا بعد تفوُّقه على غريمه التقليدي الاتحاد 1ـ0 في «ديربي» جدة على ملعب نادي جدة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز.

وحسم الفريق الأهلاوي موقعة «الديربي» بفضل الهدف الذي سجَّلته اللاعبة داليا أبو لبن عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، انتزع الأهلي المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطةً، بينما تراجع الاتحاد إلى المركز الثالث بتجمُّد نقاطه عند 25.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ ضمن الجولة، عزَّز فريق النصر صدارته الدوري بعد فوزه على نيوم 2ـ0 على ملعب النادي الوطني في تبوك.

وأحرزت التنزانية كلارا لوفالنجا هدفَي الفريق النصراوي عند الدقيقتين 48 و57.

ورفع النصر رصيده إلى 36 نقطةً في الصدارة، علمًا أنه حسم لقب الدوري قبل جولتين من النهاية.

في المقابل، بقي نيوم في المركز السابع وقبل الأخير بخمس نقاطٍ.

في حين، اكتسح القادسية فريق شعلة الشرقية 9ـ0 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وسجلت أهداف الفريق القدساوي البرازيلية أدريانا داسيلفا «هاتريك»، والفرنسية ليا جاريك، والكاميرونية أجارا نجويا، والأيسلندية سارة بيورك، ويارا الفارس، وجوري طارق، بينما جاء الهدف الخامس عكسيًّا من حارسة شعلة الشرقية.

ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطةً في المركز الرابع، أما شعلة الشرقية فبقي في قاع الترتيب بثلاث نقاطٍ.

وأخيرًا، اكتفى فريقا الهلال والعلا بالتعادل 1ـ1 على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض.

وتقدَّم الأزرق بهدف السبق عبر النيجيرية أسيسات أوشوالا في الدقيقة 90، وأدركت البوسنية سلمى كابيتانوفيتش التعادل للعلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، حافظ الفريقان على مركزيهما في الترتيب العام للدوري، إذ ظل الهلال خامسًا بـ 20 نقطةً، والعلا سادسًا بـ 14 نقطةً.