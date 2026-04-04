النصراويون.. الحضور 100 %

غصَّت مدرَّجات ملعب «الأول بارك» عن آخرها بالجماهير خلال المواجهة بين فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه النجمة، مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وكسِب النصر اللقاء 5ـ2 أمام أكثر من 26 ألف متفرجٍ في المدرَّجات، ورفع رصيده إلى 70 نقطةً، مُعزِّزًا صدارته جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمَّد رصيد الضيف، القابع في المركز الـ 18 والأخير، عند ثماني نقاطٍ.

وقبل نهاية الشوط الثاني، أشارت إدارة الملعب، عبر شاشته الرئيسة، إلى اكتمال الطاقة الاستيعابية للمدرَّجات، بحضور 26 ألفًا وثلاثة متفرجين.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد الانتصار، امتدح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، حضور المشجعين ودعمهم الفريق، واصفًا الأجواء خلال المواجهة بـ «العائلية».

وقال: «رسالتي للجماهير هي أن الجو الجماهيري كان عائليًّا، ويخلق بطلًا، وهذا المطلوب من الجماهير. هم يدعمون الفريق، وهذا ما أطلبه منهم».