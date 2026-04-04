مواجهة رابعة

أنهى فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، السبت، ضمن الجولة الـ 30 للدوري. ويتصدَّر الفريق الكاتالوني، حامل اللقب، جدول الترتيب برصيد 73 نقطةً متقدِّمًا على ريال مدريد بأربع نقاطٍ، فيما يحلُّ أتلتيكو في المركز الثالث بـ 58. وهذه المرة الرابعة التي يصطدم فيها الفريقان الموسم الجاري، إذ انتهت الأولى بفوز برشلونة خلال القسم الأول من الدوري 3ـ1، بينما خسر الثانية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 0ـ4، وخرج من المنافسة بفارق الأهداف حيث تغلَّب على منافسه إيابًا 3ـ0. وسيتجدَّد اللقاء مرَّةً أخرى بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف برشلونة فريق أتلتيكو ذهابًا، الثلاثاء المقبل، قبل جولة الإياب الأسبوع التالي (الأوروبية والمركز الإعلامي - برشلونة)